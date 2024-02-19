Söğüt, “En güzel makamdayız, gönüllerdeyiz”

Körfez Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Şener Söğüt, Atalar Mahallesi’nde sabah saatlerinde başladığı esnaf ziyaretlerini akşam saatlerine kadar sürdürdü. Sokak sokak mahalleyi gezen, vatandaşlarla sohbet ederek çay eşliğinde muhabbetlerine ortak olan Başkan Söğüt, balkonlardan kendisini selamlayan vatandaşlara da karanfil hediye etti.

AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ

“En güzel makam milletin gönlüdür” diyen Başkan Söğüt, “Çok şükür girdiğimiz her mahallede, gezdiğimiz her sokakta vatandaşlarımızın güzel sözlerine, dualarına mazhar oluyoruz. Bu da AK Parti belediyeciliğinin gerçeği. Çok şükür gönüllere girmeyi başarabilmişiz.

HER GÜN BU SOKAKLARDAYIZ

5 yılda sadece bugün değil, birçok kez bu mahallemizde, bu sokaklarımızdaydık. Sürekli vatandaşlarımızla istişare ettik, halk meclisleri ile görüşlerini sorduk. Şimdi de önümüzdeki 5 yıl Körfez’e kazandıracağımız güzel projeler için destek istiyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız” dedi. Başkan Söğüt’e ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan da eşlik etti

Kaynak: BÜLTEN