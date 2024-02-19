Kredi kartı faizleri artacak mı?

Ekonomi yönetiminden kredi kartı düzenlemesine yönelik beklentiler son dönemlerde arttı. Kredi kartları ile ilgili farklı kesimlerden de açıklamalar geldi.

Parasal sıkılaşmaya rağmen kredi kartı harcamaları hız kesmedi. TCMB verilerine göre 9 Şubat haftasında kredi kartı harcamları 213,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Önceki hafta ise 240,9 milyar dolarlık harcama yapılmıştı.

Harcamaların hala yüksek seviyelerde seyretmesi ek önlemlerin kapıda olduğunun sinyalini verdi. Uzmanlar, kredi kartı düzenlemeleri için nisan ayını işaret etti. Bu arada bankacılık ve reel sektör yetkililerinden de kredi kartlarına dair açıklamalar gelmeye başladı.

TCMB, KART FAİZLERİNİ DEĞİŞTİRİR Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinc faiz kararını 22 Şubat Perşembe günü açıklayacak. TCMB, ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmış ve faiz artışlarına sona gelindiği işaret etmişti. Piyasalar, faizin sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

Merkez Bankası, ocak ayındaki faiz artışına rağmen kredi kartları için referans faiz oranlarını sabit tutmuştu. Merkez Bankası, kredi kartı faizlerini kasım ayından bu yana değiştirmiyor. Referans oranının mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlendi. Düzenleme ile kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarında artış yapılmadı.

Faiz kararının yanı sıra TCMB'nin kredi kartı referans faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağı da takip edilecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunda, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

KAMU BANKALARINDAN KREDİ KARTI KARARI

Üç kamu bankası kart komisyon oranlarında indirime gitti. Buna göre banka ve kredi kartı komisyon oranı yüzde 3,56'dan yüzde 2,39’a düşürüldü.

Bu oran akaryakıt istasyonları için yüzde 2,25'e çekildi. Post makinelerindeki aylık ücretlendirmeye de yüzde 50 indirim yapıldı.

İŞ DÜNYASI TARTIŞMALARA KATILDI

Kredi kartları ile ilgili tartışmalara iş dünyası temsilcileri de katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması, üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır" dedi. Piyasalarda çekin yerini kredi kartının aldığını belirten Baran, ticari kredi kartlarının bireysel kredi kartlarından ayrı düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Boyner Group Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, kredi kartı kullanımının kısıtlanmasına yönelik görüşlere karşı çıktı. Nakit kullanımının kaldırılması için çağrı yapan Boyner, "Tüm alışverişler kredi kartı üzerinden yapılsa, ne vergi kaçağı kalır ne de bankacılık sistemi dışında bir hayat" değerlendirmesinde bulundu.

ARAN: 20 BİN LİRA ALTINA SINIRLAMA GELMEMELİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, geçen hafta yaptığı açıklamasında, kredi kartlarıyla yapılan lüks tüketimin sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Aran, kredi kartlarında 20 bin, bireysel tüketici kredilerinde de 100 bin liranın altına sınırlama gelmemesi gerektiğini belirterek, "Bu artık hayatımızın bir parçası. Bu limitlere kısıt getirmek akıldan bile geçmemeli" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ise faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konularında adımlar atılabileceğini belirtmişti.

Kaynak: NTV