Zam verilmeyince iş bıraktılar

Çayırova Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası 1 Nolu Şube’nin örgütlü olduğu Cavo Otomotiv’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapıldı. Ücret zammında anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine işçiler, iş bırakarak direnişe geçti.
ZAM ORANI KABUL EDİLENE KADAR EYLEM YAPACAKLAR
İşçiler fabrika sahasında yürüyerek, ‘İnadına sendika inadına DİSK’, ‘Zafer direnen emekçinin olacak’, ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları attı. İşçiler zam oranı kabul edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.