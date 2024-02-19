Hürriyet’ten meclis listesi açıklaması: Talep ve önerim yok

MECLİS ÜYESİ LİSTESİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
CHP’de adayların belirlenmesi sonrasında sıra belediye meclis üyelerine geldi. İzmit Belediye Meclis üyesi için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken liste en geç 20 Şubat Salı günü saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kurullarına teslim edilecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın hazırlaması beklenen liste için Hürriyet’ten ilginç bir çıkış geldi.
TALEP VE ÖNERİM OLMAYACAKTIR
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Meclis listelerimizle ilgili ilçe başkanlığımızın hazırlayacağı listede yazılacak olan tüm adaylarımızla rahatlıkla çalışacağız. Tüm arkadaşlarımız çok kıymetli. Bu sebeple oluşacak meclis listesindeki isim tercihleri ve sıralama konusunda bir tasarrufum, talebim ve önerim olmayacaktır. İlçenin oluşturacağı liste kabulümdür. Tüm arkadaşlarımızla kol kola dayanışma içinde sahada tüm gücümüzle çalışacağız.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
nuri19074141@icloudcom - ZATEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BİR GÖRÜNTÜSÜ YOK.İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINA OTURDUĞU 2019 TARİHİNDE ARIZLI BÖLGESİNDE İMAR CALIŞMASI OLARAK ASKIYA CIKARDIĞI ,2022 DE TEKRAR AYNI CALIŞMAYI ASKIYA CIKARDIĞI İMAR CALIŞMASININ SONUCUNU BİLE SÖYLEYEMEYEN BİR BAŞKANDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEKLENEBİLİNİRMİ.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.