Hürriyet’ten meclis listesi açıklaması: Talep ve önerim yok

MECLİS ÜYESİ LİSTESİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

CHP’de adayların belirlenmesi sonrasında sıra belediye meclis üyelerine geldi. İzmit Belediye Meclis üyesi için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken liste en geç 20 Şubat Salı günü saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kurullarına teslim edilecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın hazırlaması beklenen liste için Hürriyet’ten ilginç bir çıkış geldi.

TALEP VE ÖNERİM OLMAYACAKTIR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Meclis listelerimizle ilgili ilçe başkanlığımızın hazırlayacağı listede yazılacak olan tüm adaylarımızla rahatlıkla çalışacağız. Tüm arkadaşlarımız çok kıymetli. Bu sebeple oluşacak meclis listesindeki isim tercihleri ve sıralama konusunda bir tasarrufum, talebim ve önerim olmayacaktır. İlçenin oluşturacağı liste kabulümdür. Tüm arkadaşlarımızla kol kola dayanışma içinde sahada tüm gücümüzle çalışacağız.”