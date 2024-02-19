Ertuğrul Sağlam'dan veda mesajı

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sosyal medyadan veda açıklaması yaptı. Sağlam yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8 ay önce başlayan Kocaelispor teknik direktörlüğü görevim bugün itibariyle sona erdi. Söz konusu süreçte destekleriyle yanımızda olan sayın Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tahir Büyükakın başta olmak üzere Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kuruluna, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarına, yerel medya mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Kocaelispor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbolda bazen tüm çabaya rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir. Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamadaki Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğimdir. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi