Ertuğrul Sağlam'dan veda mesajı

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sosyal medyadan veda açıklaması yaptı. Sağlam yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8 ay önce başlayan Kocaelispor teknik direktörlüğü görevim bugün itibariyle sona erdi. Söz konusu süreçte destekleriyle yanımızda olan sayın Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tahir Büyükakın başta olmak üzere Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kuruluna, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarına, yerel medya mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Kocaelispor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbolda bazen tüm çabaya rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir. Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamadaki Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğimdir. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Yahu - En çok merak edilen konu transferler,bu yapılan transferleri kim istedi ve onayladı,hoca onay verdi ise sonuç ortada ama hoca onay olmadan yapılan transferleri n hesabını kimse vermez veremez ve sonuç aynı 3 sene aynı filmi seyrediyoruz aynı başaktörler ile
Paşalı Taraftar - Hocam sen bu takımın başına tekrar mutlaka geleceksin...Bundan sonrasını hep birlikte yaşayacağız..
Bege - Gitmeni istemezdik hocam ama bu futbolla da üst lige çıkamazdık. Bir gün tekrar buluşup başarıdan başarıya koşmak dileğiyle, sağlıcakla kal.
Dertli Kocaelisporlu. - Vallahide billahide adamsın sn hocam.
Sen hem çok iyi bir insan hemde çok iyibir futbol adamısın.
Altının kiymetini sarraf bilir.maalesef bize senin adamlığın ve beyfendiliğin bize fazla geldi.
Hocam butakım asla süperlige çıkamaz allaha emanet ol.
Sebebini herkez biliyor
Shark - Hoca uyanık adam. Başarı grafiğinin dip yapacağını bildiği için gönüllü gitti.
Tarık54 - çok ararsınız Ertuğrul hocayı. önümüzü açtığın için teşekkürler yönetim..Bekle süper lig Göztepe-Sakarya geliyor.
Izmitli - hoca olarak ve kaakter olarak on numara insansın kocaeliye renk kattın ama kadro olarak yeterli değildi bu kadar puan almak bile başarıdır yolun açık olsun saygılar sevgiler....
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.