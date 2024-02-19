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19 Şub 2024 - 16:07- Spor G:

Ertuğrul Sağlam'dan veda mesajı

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Ertuğrul Sağlam, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Kocaelispor teknik direktörlüğü görevinin sona erdiğini bildirdi.

Ertuğrul Sağlam'dan veda mesajı mask
Ertuğrul Sağlam'dan veda mesajı
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sosyal medyadan veda açıklaması yaptı. Sağlam yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8 ay önce başlayan Kocaelispor teknik direktörlüğü görevim bugün itibariyle sona erdi. Söz konusu süreçte destekleriyle yanımızda olan sayın Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tahir Büyükakın başta olmak üzere Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kuruluna, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarına, yerel medya mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Kocaelispor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbolda bazen tüm çabaya rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir. Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamadaki Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğimdir. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam'dan veda mesajı

Kaynak: Haber Merkezi

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19 Şub 2024 - 16:07 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Yahu - En çok merak edilen konu transferler,bu yapılan transferleri kim istedi ve onayladı,hoca onay verdi ise sonuç ortada ama hoca onay olmadan yapılan transferleri n hesabını kimse vermez veremez ve sonuç aynı 3 sene aynı filmi seyrediyoruz aynı başaktörler ile

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 17:23
06

Paşalı Taraftar - Hocam sen bu takımın başına tekrar mutlaka geleceksin...Bundan sonrasını hep birlikte yaşayacağız..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 17:17
05

Bege - Gitmeni istemezdik hocam ama bu futbolla da üst lige çıkamazdık. Bir gün tekrar buluşup başarıdan başarıya koşmak dileğiyle, sağlıcakla kal.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 16:50
04

Dertli Kocaelisporlu. - Vallahide billahide adamsın sn hocam.

Sen hem çok iyi bir insan hemde çok iyibir futbol adamısın.

Altının kiymetini sarraf bilir.maalesef bize senin adamlığın ve beyfendiliğin bize fazla geldi.

Hocam butakım asla süperlige çıkamaz allaha emanet ol.

Sebebini herkez biliyor

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 19 Şubat 16:49
03

Shark - Hoca uyanık adam. Başarı grafiğinin dip yapacağını bildiği için gönüllü gitti.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 19 Şubat 16:45
02

Tarık54 - çok ararsınız Ertuğrul hocayı. önümüzü açtığın için teşekkürler yönetim..Bekle süper lig Göztepe-Sakarya geliyor.

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 19 Şubat 16:42
01

Izmitli - hoca olarak ve kaakter olarak on numara insansın kocaeliye renk kattın ama kadro olarak yeterli değildi bu kadar puan almak bile başarıdır yolun açık olsun saygılar sevgiler....

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 19 Şubat 16:37
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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