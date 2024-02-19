7 günlük uyuşturucu operasyonunda 174 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son 7 günde yaptığı 146 uygulama ve operasyonda 174 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 161'i serbest bırakıldı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 216 gram metamfetamin, 319 gram esrar, 145 gram skunk, 19 gram eroin, 843 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram kokain, 2 ecstasy, 46 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap, 16 bin 570 TL ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.