Sofuoğlu ayrıldı

İzmitlili41 - Kişilik karakter olarak bilmem tanımam çokta iyi biri olabilir ama hem teknik direktör olarak yanlışlıkla 22 sezon önce Fenerbahçe'nin birkaç maçlık hocalığını yaptı sonraki 22 sezonda değil superlig 1.ligde bile takım calistiramadi son 15 yılda da toplam 4 sezon u16 milli takım hocalığı var yani tamamen emekli olmuş birine sırf memeleketlim diye sırf hemşerim diye takımın başına getirip uçuruma sürükledin aynısını sakaryadan takım alıp yapsana hadi varsa cesaretin sapancasporu satın al başına getir bu tufan beyi sonra aylarca yenilgi üstüne yenilgi al ama hocayı gönderme bak bakalım neler oluyor sapancada