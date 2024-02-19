Sofuoğlu ayrıldı

BAŞARISIZ OLDU
2.Lig’de ilk sezonunu yaşayan Derincespor, takımın başına Sakaryalı teknik adam Turhan Sofuoğlu’nu getirmişti. Sarı-Lacivertli ekipte, beklenen başarıyı gösteremeyen tecrübeli teknik adam, 24 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. 22 puanla haftaya düşme hattında giren Derincespor, son maçta Amedspor’a 2-0 yenilmişti. Bu maçtan sonra Sarı-Lacivertli ekibin taraftarları Turhan Sofuoğlu’nu istifaya davet etmişti. Sportif direktör Mustafa Polat, en kısa zamanda yeni teknik direktör ile anlaşacaklarını söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmitlili41 - Kişilik karakter olarak bilmem tanımam çokta iyi biri olabilir ama hem teknik direktör olarak yanlışlıkla 22 sezon önce Fenerbahçe'nin birkaç maçlık hocalığını yaptı sonraki 22 sezonda değil superlig 1.ligde bile takım calistiramadi son 15 yılda da toplam 4 sezon u16 milli takım hocalığı var yani tamamen emekli olmuş birine sırf memeleketlim diye sırf hemşerim diye takımın başına getirip uçuruma sürükledin aynısını sakaryadan takım alıp yapsana hadi varsa cesaretin sapancasporu satın al başına getir bu tufan beyi sonra aylarca yenilgi üstüne yenilgi al ama hocayı gönderme bak bakalım neler oluyor sapancada
Jimnastikci - Mustafa Polat yapsın hocalık. 30 senedir orada görelim artık hünerlerini.
4141 - Nihayet
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.