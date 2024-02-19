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Yerel Kültür Platformu Tutuş’u ağırladı

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Cumhur ittifakı İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaeli Yerel Kültür Platformunu ziyaret etti. Yoğun kalabalık ile gerçekleşen programda konuşan Tutuş, “İzmit’imizi hep birlikte yeniden, amasız, fakatsız, lakinsiz, hak ettiği değere kavuşturacağız” dedi

Yerel Kültür Platformu Tutuş’u ağırladı mask
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Seçim Koordinasyon Merkezi programları dâhilinde çalışmalarını sürdüren Cumhur ittifakı İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk ve Platform Üyesi Dernek Başkanları ile bir araya geldi. Başkan Adayı Tutuş'a, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, geçmiş dönem belediye başkanları Abdullah Köktürk, Ali Kahraman ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti.

AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK

Gerçekleşen programda konuşan Tutuş, “Tevazu, samimiyet ve gayretle İzmit'imizi yeniden özlediği o günlere kovuşturmak için çıktığımız yolumuzda destekleriniz bizlere daha da güç veriyor. Biz, gerçek belediyecilik yapmak için geliyoruz. İzmit’imizi hep birlikte yeniden, amasız, fakatsız, lakinsiz, hak ettiği değere kavuşturacağız. İzmitli hemşehrilerimin güveni ve inancı tam. Bunu sahada görüyoruz. İçimizdeki heyecanın yayıldığını gittiğimiz her mahallemizde görüyoruz Ben sizim, siz de ben. Yeni İzmit’te ayrı gayrı yok. “dedi

 

Kaynak: BÜLTEN

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19 Şub 2024 - 16:40 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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