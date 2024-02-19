23 bin Ukraynalı kayıp! Bu insanlara ne oldu?

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ukrayna'daki savaş kaosunda kaybolan 23 bin kişiye ne olduğunu bulmaya çalıştığını açıkladı.

Komite, bu kişilerin yakalanıp yakalanmadıklarını, öldürülüp öldürülmediklerini ya da evlerinden kaçtıktan sonra irtibatın kesilip kesilmediğini tespit etmeye çalıştığını bildirdi.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra Kızılhaç, Merkezi İzleme Ajansı (CTA) bünyesinde çatışmanın her iki tarafındaki kayıpları aramak üzere özel bir büro oluşturmuştu.

CTA büro şefi Dusan Vujasanin yaptığı açıklamada, "Sevilen birine ne olduğunu bilmemek dayanılmaz bir durumdur ve bu, sürekli ıstırap içinde yaşayan on binlerce aile için trajik bir gerçektir. Ailelerin yakınlarına ne olduğunu bilmeye ve mümkün olduğunda onlarla haber alışverişinde bulunmaya hakları vardır" diye konuştu.

115 BİNDEN FAZLA BİLDİRİM ALDILAR

Kızılhaç, son iki yıl içinde hem Rusya hem de Ukrayna'dan kayıp yakınlarını arayan çaresiz aile üyelerinden 115 binden fazla telefon görüşmesi, online talep, mektup ve yüz yüze ziyaret aldığını kaydetti.

Ocak ayı sonu itibariyla kuruluş ve ortaklarının 8 bin aileye bilgi sağlanmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, sevdikleri birinden haber aldıktan sonra verdikleri tepkilerden bazıları anlatıldı.

Açıklamada, Oğlunun hayatta olduğunu duyduktan sonra söyledikleri aktarılan bir kişinin şu sözlerine yer verildi: "Yaklaşık iki ay boyunca hiçbir şey duymadım. Bu süre zarfında kendimi ölü gibi hissettim."

Ancak Vujasanin, diğer pek çok ailenin de "haber alamadığını" vurguladı.

Kaynak: AFP