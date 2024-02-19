Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Eczacılar gribal enfeksiyonlara karşı uyardı: “Gerekirse maske takın”

ABONE OL Google News Sayfamız

Eczacılar etkili olan soğuk havalar nedeniyle artan salgınlara karşı vatandaşları tedavi sürecini ertelememeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Eczacılar gribal enfeksiyonlara karşı uyardı: “Gerekirse maske takın” mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da, soğuk havanın etkisiyle gribal enfeksiyon şikayetleri arttı. Bu doğrultuda uyarılarda bulunan eczacılar, vatandaşların iklim şartlarına göre giyinmeleri ve hastalığa yakalandıktan sonra mutlaka doğru tedaviyi uygulamaları konusunda uyarılarda bulundu. Temaslardan kaçınmak gerektiğini vurgulayan eczacılar, maske takılması konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Akbaş yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Bulunduğumuz iklim şartlarında bir sürü şu anda Covid-19’a benzeyen soğuk algınlığı mevcut, bu hastalıklardan korunmanın değişik yöntemleri var yani hastaların öncelikle, hastalanmadan önce kendilerini iklim şartlarına göre korumaları gerekiyor. Kış aylarından olduğumuzdan dolayı sıkı giyinmeleri, aşırı terlememeleri ve hastalık hali oluşmadan koruma yöntemlerini kendi üzerlerinde denemeleri gerekmektedir. Ve bu yöntemlerden biri de bağışıklık sisteminin güçlenmesinin yöntemlerini yapmak lazım. Bunlardan biride düzgün bir şekilde aşımızı olmamız gerekiyor. Bünyemizin durumuna göre grip aşımızı olmamız gerekiyor. Bunun yanında yapmamız gereken doğal ürünler kullanmak, vitamin oranı yüksek olan, vücudumuzu dinç tutabilecek vitamin ve minarelere ihtiyacımız olmaktadır. Bunu da uzman kişilerden almak lazım ve bu işin uzmanı olan eczacılardan temin etmemiz gerekiyor. Nezle, grip olan coronanın devamı olan mevcut virüsler bünyemizde gezip duruyor ve sürekli mutasyona uğruyor. Grip olur olmaz antibiyotiğe sarılmamamız gerekiyor. Kafamıza göre ilaç kullanmamamız gerekiyor mutlaka uzman bir hekime danışıp öyle almamız gerekiyor. Şu dönemde temaslardan kaçınmalıyız, toplu ortamlarda fazla bulunmamaya dikkat etmeliyiz” dedi.

“COVİD-19 DÖNEMİNDE OLDUĞU GİBİ MASKELERİ TAKMAYA DEVAM EDELİM”

Şu dönemde koruyucu maskeleri pandemi döneminde olduğu kadar, olmasa da dahi korunacak ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Maske kullanımı kesinlikle yaygınlaşması gerekiyor. Yoksa beraber bindiğimiz otobüste veya bulunduğumuz kahvehanede, arkadaş ortamlarında buna çöl dikkat etmemiz gerekiyor. Ve ya herhangi bir ortamda tokalaşmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü virüslerin bulaşma yolları var bunlardan sakınmalıyız” diye konuştu.

Kaynak: İHA

# VAR

19 Şub 2024 - 16:54 - Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.048.045 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Horlama deyip geçmeyin! Bu 4 ölümcül hastalığın habercisi olabilir… mask
Horlama deyip geçmeyin! Bu 4 ölümcül hastalığın habercisi olabilir…
Uzmanından "Kalp krizi vakalarında AB birincisiyiz" değerlendirmesi mask
Uzmanından "Kalp krizi vakalarında AB birincisiyiz" değerlendirmesi
Emine Erdoğan: 8 milyondan fazla kişi tütün bağımlılığından hayatını kaybediyor mask
Emine Erdoğan: 8 milyondan fazla kişi tütün bağımlılığından hayatını kaybediyor
Sıcak suyla duş alanlar dikkat! Tehlike saçıyor mask
Sıcak suyla duş alanlar dikkat! Tehlike saçıyor
Göz enfeksiyonlarında artış mask
Göz enfeksiyonlarında artış
Diş protez laboratuvar hizmeti alınacak mask
Diş protez laboratuvar hizmeti alınacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL