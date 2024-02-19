Kamu işçilerinin zam sorunu çözüldü: Sendikalar imzalıyor

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi için Kamu Çerçeve Protokolü yenilendi. Gözler ise protokolün yürürlüğe girmesi için sendikalara çevrildi.

NTV'nin elde ettiği bilgiye göre; süreç başlarken, sendikaların büyük bir çoğunluğu protokolü imzaladı.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için yetkili 15 sendikanın işverenle protokolü imzalaması gerekiyor.

İŞÇİLER İYİLEŞTİRME DE TALEP EDİYOR

İşçilerin bu adıma ek olarak bir beklentisi daha var. Zam oranının enflasyona yenildiğini söyleyen işçiler, iyileştirme de talep ediyor.

29 Ocak'ta yenilen kamu çerçeve protokolü ile tüm işçilerin maaş zammının yürürlük tarihi 1 Ocak'a çekildi. Bu adım işçilerin maaşına ortalama 5 bin lira ek zam olarak yansıyacak.

Kaynak: NTV