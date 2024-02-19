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İzmit Belediyesi’nin emeklileriyle yemek

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İzmit Belediyesi bünyesinde uzun yıllar şehre hizmet ettikten sonra emekli olan personel, yemekli buluşmada bir araya geldi. İzmit belediye balkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu ailenin her zaman bir parçasısınız. Sizlerle birlikte gönül bağımız, görüşmelerimiz devam etsin istiyoruz” dedi.

İzmit Belediyesi’nin emeklileriyle yemek mask
İzmit Belediyesi’nin emeklileriyle yemek
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PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra,  Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden emekli olan personeller ve aileleri katıldı. Programda, alın teri ile yıllardır çalıştıktan sonra emekliye ayrılan personellere teşekkür plaketleri takdim edildi.

“BU AİLENİN HER ZAMAN BİR PARÇASISINIZ”

Başkan Hürriyet, konuşmasında şunları söyledi:

“- Belki şu anda belediyemizde çalışmıyor olabilirsiniz ama bu ailenin her zaman bir parçasısınız. Sizlerle birlikte gönül bağımız, görüşmelerimiz devam etsin istiyoruz. İnşallah yaz tatilinde ailelerinizle birlikte Sarısu Gençlik Kampı’nda bir araya gelmek istiyoruz. Bundan sonra çalışanlarımız için yapacağımız programlarda siz emekli arkadaşlarımızı da davet edeceğiz.”

Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ile Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi de, Baykan Hürriyet’e çalışanlara olan desteği ve emekliler için düzenlediği bu organizasyon nedeniyle teşekkür ettiler.

Kaynak: Haber Merkezi

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19 Şub 2024 - 16:59 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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