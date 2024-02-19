İzmit Çarşısı’nın 3’ncü yıl kutlaması

İzmit Çarşısı üreticilerin yer aldığı stantlarda birbirinden kıymetli ürünler satışa sunuldu. Good4Trust Kurucusu ve Kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi, stantları gezip tebrik ettiği üretici kadınlara hediyelerini takdim etti. İzmit Belediye Bandosu da gerçekleştiği müzik performansı ile etkinliğe renk kattı.

ÜÇ YILDA 250’NİN ÜZERİNDE ÜRETİCİYE ULAŞILDI

Herkesi İzmit Çarşısı’na katılmayı davet eden Dr. Uygar Özesmi, “İzmit Çarşısı’nda 3 yılda 250’nin üzerinden üreticiye ulaştık. Toplamda 25 binin üzerinde türetici dediğimiz, satışlarıyla üreticilere değer katan insanlarımız var. Üreticilerimiz, yapay zeka dahil birçok konuda eğitim alıyorlar. Bütün üretici kadınların kapasitesini geliştirmek, dayanışma ve işbirliği ağı kurmak üzere 3 yıldır çalışıyoruz. Daha çok uzun yıllar da çalışmayı umuyoruz” dedi.

“BÜYÜYEREK DEVAM EDİYORUZ”

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Burcu Bineklioğlu ise, “İzmit Çarşısı’nın 3. yaşını görmekten çok mutluyuz. 3 yıl önce Good4Trust ile çok güzel bir yola çıktık. İzmit Çarşısı’nda dükkan açmak tamamen ücretsiz. Daha da büyüyerek devam ediyoruz. Her hafta İzmit Çarşısı stantlarımız açılıyor. Bugün de burada kutlama yapmak istedik” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi