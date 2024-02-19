İş dünyası riskleri, yatırım alternatiflerini konuştu

Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nergiz Kadooğlu Çifçi, DOĞUMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya ve İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan yaptı. Kocaeli iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı organizasyonda, yatırım alternatifleri ve risk yönetimi konusunda paneller düzenlenirken; mevcut ekonomik ortamda var olan riskler ve gelecek dönemde öne çıkan fırsatlar uzmanlar tarafından değerlendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.