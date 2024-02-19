İş dünyası riskleri, yatırım alternatiflerini konuştu

Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nergiz Kadooğlu Çifçi, DOĞUMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya ve İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan yaptı. Kocaeli iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı organizasyonda, yatırım alternatifleri ve risk yönetimi konusunda paneller düzenlenirken; mevcut ekonomik ortamda var olan riskler ve gelecek dönemde öne çıkan fırsatlar uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi