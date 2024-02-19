SP Dilovası’na yeni başkan ataması yapıldı

CUMA DEMİRCİ’NİN YERİNE ERKAN BİLİKLİ
Cuma Demirci’nin görevden ayrıldığı Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanlığı’nın yeni başkanı Erkan Bilikli oldu. Yeni ilçe başkanı Bilikli’ye yetki belgesini Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın takdim etti. Konuyla ilgili Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dilovası İlçe Başkanlığı’na Erkan Bilikli atanmıştır. Önceki dönem ilçe başkanımız Cuma Demirci’ye bu zamana kadar göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eder, yeni dönemde çalışmalarına devam edecek olan Erkan Bilikli’ye çalışmalarında kolaylıklar dilerim”
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.