SP Dilovası’na yeni başkan ataması yapıldı

CUMA DEMİRCİ’NİN YERİNE ERKAN BİLİKLİ

Cuma Demirci’nin görevden ayrıldığı Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanlığı’nın yeni başkanı Erkan Bilikli oldu. Yeni ilçe başkanı Bilikli’ye yetki belgesini Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın takdim etti. Konuyla ilgili Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dilovası İlçe Başkanlığı’na Erkan Bilikli atanmıştır. Önceki dönem ilçe başkanımız Cuma Demirci’ye bu zamana kadar göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eder, yeni dönemde çalışmalarına devam edecek olan Erkan Bilikli’ye çalışmalarında kolaylıklar dilerim”