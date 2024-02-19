DEVA son 4 başkan adayını da açıkladı

Kocaeli’de çıkarabileceği 12 ilçe belediye başkan adayından 8’ini geçtiğimiz günlerde ilan eden DEVA Partisi, geri kalan 4 ilçe belediye başkan adayını da açıkladı. Adaylar Ankara’da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğindeki tanıtım toplantısında ilan edildi.
DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan ve teşkilat yöneticileri de tanıtımda adaylara eşlik etti. Toplantıda DEVA Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı İbrahim Çamkerten, Derince Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çıldır, Gölcük Belediye Başkan Adayı Fırat Gülağız, Başiskele Belediye Başkan Adayı Fatih Yaşar olarak açıklandı. DEVA Partisi’nin Kocaeli’deki açıklanmayan tek adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.