Saadet’in Gebze’deki Adayı Mustafa Türel

TÖRENLE DUYURULDU

Yerel seçim çalışmaları kapsamında 9 ilçe için başkan adayını açıklayan Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, törenle Gebze Belediye Başkan adayını da duyurdu. Aday tanıtım töreninde Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Mustafa Türel olarak açıklandı. Törene Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın başta olmak il yönetim kurulu üyeleri, Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanlığı’ndan isimler ve Türel’in destekçileri katıldı. Kentteki 10’uncu belediye başkan adayını da duyuran Saadet Partisi’nin önümüzdeki günlerde Kocaeli Büyükşehir, Çayırova ve İzmit Belediye Başkan adaylarını da duyurması bekleniyor.