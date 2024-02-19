Makine Mühendislerinde M.Ali Elma yeniden başkan

Yavuz SOLMAZ - Muhammet Emin CAN

İLK GÜN KONUŞMALAR YAPILDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu’nun 17 Şubat’taki ilk günü Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleşti. Genel kurulda MMO Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ve protokol üyeleri konuşma gerçekleştirdi ve faaliyet raporu oylandı. Kurulun ikinci gününde ise başkanlık seçimi 09.00-17.00 saatleri arasında Ulugazi İlkokulu’nda yapıldı. 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunan kongrede 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile birlikte 66 kurultay delegesi belirlendi. Seçime Demokrat Makine Mühendisleri listesiyle tek aday olarak giren mevcut Başkan Mehmet Ali Elma, kullanılan 569 oyun 555’ini alarak bir dönem daha görev yapmaya hak kazandı.

KONGREYE YOĞUN KATILIM

Genel kurulun ilk gün toplantısına CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı ve Mühip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, EMEP İl Başkanı İlhami Şahbaz, EMEP Kocaeli Büyükşehir Adayı Arzu Erkan, Veli-Der Başkanı Ayşe Irmak, İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, İç Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Sevindik, KYÖD Başkanı Uğur Saral, MMO Şube eski başkanları ve makina mühendisleri katıldı.

ÖZLÜK HAKLARINA SAHİP ÇIKTIK

Genel kurulun ilk günü söz alan MMO Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, “Şubemizin misyonu doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedefleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İki yıllık hizmet süremiz hızla geçti. Meslektaşlarımızın özlük haklarına sahip çıktık. Ancak her yıl en az 2 bin civarında işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinin sorumluları, şirketler kadar bunlara göz yumanlardır.

SALDIRILARA KARŞI MÜCADELEYE DEVAM

Ülkemizde meslek hastalıklarından yaşamını yitirenler istatistiklere bile girmemektedir. Mühendis olmanın gereği olarak yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetlerin icraatlarını değerlendiren ve kamu yararını gözeten çalışma yöntemlerimizi sürdürdük. Örgütlülüğümüze ve mesleğimize yapılan saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

BU KENTİ BERABER YÖNETELİM

İlk gün konuşmacılarından CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin ise konuşmasında şunları söyledi: “Bu kenti dünyada gelişen ekolojik bir kent haline, depreme dirençli, planlı ve modernleşmiş bir kent haline getirmeliyiz. Bunları yaparken bilime, sendikalara ve odalara danışarak iş yapmalıyız. Bir mühendisin kente değer katacak düşüncelerini bildirmesi ve çözümlerinin olması çok önemli. Bir kent böyle güzelleşir. Bilim ve meslek odalarının görüşlerini almamız gerekiyor. Bu kenti beraber yönetelim.”

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN YENİ YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU: Mehmet Ali Elma (555 oy), Barış İnce (547 oy), Çetin Sözal (545 oy), Ensar Uğur Kandıra (517 oy), Muammer Hakkı Ersöz (511 oy), Hüseyin Cemal Hüseyin (511 oy), İlke Bişkin (524 oy).

YEDEKLER: Yiğit Doruk Turguter, Ercan Adaşlık, Cansel Osmanoğlu, Mehmet Özcan, Fevzi Çakmak Bolat, Osman Ozan Aydın ve Furkan Gündoğan.