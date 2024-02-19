Gıda Mühendisleri onur belgesi dağıttı

Gebze TMMOB Lokali’nde düzenlenen programa Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği Genel Merkez Delegesi Hakan Kızıltoprak da katıldı.

Erzincan İliç’deki maden faciasında yaşamlarını yitirenlerin anıldığı törende konuşan Sema Kopal, meslekte 20 ve 25’nci yılını dolduran meslektaşlarının zorlu çalışma koşullarında başarıyla mesleklerini icra ederek bugüne gelmelerinin genç meslektaşlara örnek olduğunu belirtti. Ekonomik krizden söz eden, çalıma şartları ve ücretlerin düşüklüğünden bahseden Kopal, kamuda istihdamın artırılması gerektiğini vurguladı.

Yüksel Türkan’ın şiir dinletisinin de ilgiyle dinlendiği programda daha sonra 20 ve 25 yıllık gıda mühendislerine belgeleri takdim edildi.

Kaynak: Haber Merkezi