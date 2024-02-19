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Büyükakın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükakın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı mask
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AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Büyükakın, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan oylamaya ilişkin bilgi aldı.

Büyükakın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül imzalı "Hoş geldin" adlı fotoğrafı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" adlı çalışmasını oyladı.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın " Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın İzmit Körfezi'nde görüntülediği "Deniz anaları" karelerini seçen Büyükakın, "Spor" kategorisinde ise tercihini Eren Bozkurt'un "Olimpik Burgu" fotoğrafından yana kullandı.

Büyükakın, hem geçmişte hem günümüzde hem de gelecekte en önemli şeylerden birinin şüphesiz "doğru haber alma", "manipülatif haber içeriklerine karşı korunma" meselesi olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği ekseninde de tartışılan en önemli konulardan birinin bu olduğunu belirten Büyükakın, özellikle "dezenformasyon konusunda neler yapılabilir"in yoğun şekilde tartışılmaya başlandığını ve bu konuda yasal düzenleme yapılmasına çalışıldığını anlattı.

Büyükakın, haber güvenilirliği meselesinin eskiyle kıyaslandığında çok daha ciddi noktaya doğru gittiğini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından AA'nın en başından beri önemli görevler üstlendiğini belirtti.

"Doğru haber alma en az, sağlıklı işleyen adalet sistemi, sağlıklı işleyen eğitim sistemi kadar önemli" diyen Büyükakın, AA'nın şimdiye kadar ürettiği hizmetlerin Türkiye'ye çok şey kazandırdığına değinerek, kıymetli çalışmalarından ötürü tüm AA çalışanlarını tebrik etti.

Büyükakın, birçok yerde olduğu gibi Gazze'de de gelişmeleri aktaran AA ekiplerinin görselleriyle fosfor bombalarının kullanıldığını kanıtlanmasının inanılmaz bir çabanın sonucu olduğuna işaret ederek, "Deprem: Umut" kategorisinde kendisinin yer aldığı "209. saat" adlı fotoğraf karesini tarif edebilecek kelime bulamadığını dile getirdi.

Fotoğrafın "o anı" anlattığını vurgulayan Büyükakın, "Kardeşimizi oradan kurtaran arkadaşımızın çıktığında yüzü olduğu gibi tozla kaplıydı. Bembeyaz, sanki pudra sürmüşsünüz gibiydi. O anda bir yandan kurtuluşun sevinci, öbür tarafta yıkımın üzüntüsü var. Yan tarafta hayatını kaybeden insanlar var ama bir hayatı kurtardığına sevinen insanlar var." ifadesini kullandı.

# İzmit, Türkiye, VAR, ifade, deprem

19 Şub 2024 - 17:27 - Gündem --- Okunma

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