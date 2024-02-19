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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
19 Şub 2024 - 17:26- Teknoloji G:

Bu fabrikada robotlar görev yapıyor

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Ülker, Gebze Fabrikası’nda 20 otonom mobil robotu devreye aldı. Ham madde ve ambalaj başta olmak üzere 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, fabrikada üretim verimliliğini ve maliyet avantajını artıracak.

Bu fabrikada robotlar görev yapıyor mask
Bu fabrikada robotlar görev yapıyor
Bu fabrikada robotlar görev yapıyor
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Ülker, Gebze Fabrikası’nda yeni bir teknoloji yatırımına imza attı. Ülker Gebze Fabrikası’nın alt yapısına uygun olarak geliştirilen 20 otonom mobil robot (AMR - Autonomous Mobile Robots) fabrika içinde ham madde ve malzeme tedariki için çalışmaya başladı. Fabrika genelinde 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, tesis operatörü tarafından sisteme girilen talep üzerine çalışmaya başlıyor. Sisteme düşen talebin onaylanmasıyla harekete geçen robotlar malzemeyi depodan alarak, belirtilen noktaya teslimat yapmak için yola çıkıyor.

Altı asansör ve otuz iki kapıyla haberleşebilen robotların her biri günde 150 sefer, 53 kilometre yol yapabiliyor, fabrikanın hamur hane, fırın ve ambalaj katında 2 kilometrelik güzergahta hareket edebiliyor. Asansörü çağırıp yüklemeyi yapan robotlar görevini tamamladıktan sonra güzergâhı üzerinde başka görevi varsa onu da yapıyor veya yeni talebi beklemek üzere şarj istasyonuna dönüyor.

Bu fabrikada robotlar görev yapıyor

ARÇELİK VE SK ROBOTİK GELİŞTİRDİ

Dijitalleşme ve teknolojiyi işlerinin her aşamasında etkin şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirten Ülker CEO’su Mete Buyurgan, şu bilgileri aktardı:

“Geçtiğimiz günlerde Gebze fabrikamızda Arçelik ve SK Robotik iş birliğiyle bize özel geliştirilen 20 otonom mobil robotu devreye aldık. Robotlarla verimlilik, süreçlerin sadeleşmesi, hızlanması, maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik adına da önemli bir gelişmeye imza attık. Önümüzdeki dönemde de benzer teknolojileri üretim alt yapımıza entegre etmeye devam ederek, Ülker’de operasyonel mükemmellik hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Bu fabrikada robotlar görev yapıyor

DİJİTALLEŞME PROJELERİMİZE HIZ VERECEĞİZ

Dijitalleşme projelerine hız vererek devam edeceklerini ifade eden Buyurgan, şöyle konuştu:

“Dijital teknolojilerin hızla ilerlemesi, dijital dönüşümü iş dünyasının gündeminde sürekli üst sıralarda tutuyor. Yapay zekâ, otomasyon, büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler ön plana çıkıyor. Ayrıca IoT ve Endüstri 4.0 başta olmak üzere teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Tedarik zinciri süreçlerini uçtan uca, tüketici davranış ve trendlerini yakından izliyoruz. IoT (nesnelerin interneti) sistemiyle Gebze fabrikamızda üretim makinelerinde bulunan PLC cihazları ve sensör aracılığıyla üretim süreçlerini anlık izliyor, gerekli aksiyonları alıyoruz. Dijitalleşme projelerimize bundan sonra da hız vererek devam edeceğiz”

Kaynak: AA

# yeni, ifade, HER, Gebze

19 Şub 2024 - 17:26 Kocaeli/ Gebze- Teknoloji --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

. - Ne taşıyorlar?

Zehir

Yapay renklendiricili

Yapay tatlandırıcılı

Yapay aromalı

Saçma sapan yiyecekler ondan sonra hastanelerde sıra bulamıyorum diyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 17:45
01

Harsingen - Ürettiğinide raporlara satarsın ülker yaşasın. eti

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 17:38

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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