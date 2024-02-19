Gürsel için stadyumda imza töreni düzenlenecek

SAAT 14.00’TE STATTA YAPILACAK
Kocaelispor’da Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın görevden ayrılmasının ardından göreve Mustafa Gürsel getirilmişti. Yeni Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 1,5 yıllık sözleşme yarın imzalanacak. İmza töreni Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda yapılacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.