Hereke Yıldızspor yıllar sonra 1.Küme’de

KARAMÜRSELSPOR’U YENDİ AMA YETMEDİ

Ancak rakipleri Bekirderespor ve Yeniyalı Barbarosspor’un kazanmasıyla da bu galiyet yetmedi, Süper Lig B Grubu’nda Tayfunspor ve Osmanlı 41 Spor’dan sonra düşen üçüncü takım oldu. Yıllardır BAL ve Süper Lig’de yer alan, 90’lı yıllarda 3.Lig’in eşiğinden dönen Hereke Yıldızspor, gelecek sezon 1.Küme’de mücadele edecek.