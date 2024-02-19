Yeniyalı son maçta kurtuldu

Ligin 13.haftasına kadar Play-Off yarışı yapan Yeşil-Beyazlı ekip, son haftalarda oyuncularının gitmesi yüzünden 8 maçtır kazanamıyordu. Pazar günü yenilmesi halinde küme düşecek olan Yeniyalıspor, son sırada bulunan Gebze Tayfunspor’u deplasmanda 6-1 mağlup etti, lige tutunmayı başardı.

TAYFUNSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de çok iddialı takım kuran Yeniyalı Barbarosspor, ligin ilk yarısında çok da başarılıydı. Takım içinde yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı teknik sorumlular Ömer Çalık ve Tolga Altınkaya ile birçok futbolcu ayrıldı. Genç oyuncularla kalan maçlarına çıkan Yeşil-Beyazlı ekip, 8 maçtır galip gelemiyordu. Son maçta da yenilmesi halinde Hereke Yıldızspor ve Bekirderespor’un kazanması durumda küme düşecekti.

TECRÜBELİ OYLUNCULAR BİR MAÇLIĞINA GELDİLER

Son hafta Gebze’de ligden düşmesi kesinleşen Tayfunspor ile karşılaşan Yeniyalıspor, son maçlara gelmeyen Burhan Çimen, İsmail İrvasa, Celal Erel, Hakan Temel gibi tecrübeli oyuncuları maça getirdi. Yeniyalıspor, bu kritik maçın ilk yarısını Eray, Burhan Çimen ve Hakan Temel’in golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Hakan Temel, İsmail İrsava ve Tunahan Caferoğlu ile üç gol daha bulan Yeniyalıspor sahadan 6-1 galip ayrıldı.