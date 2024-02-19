Derince’nin iç saha kabusu sürüyor

AMED SPORTİF’E KAYBETTİ

Ligin ikinci yarısına iyi başlayan, deplasmanda Sarıyer’i yenen Derincespor, sonraki haftalarda bu çıkışını sürdüremedi. Özellikle kendi sahasında oynadığı maçlarda Düzcespor ile berabere kalan temsilcimiz, İskenderun’a ise 1-0 kaybetmişti. Derincespor, bu kez de sahasında konuk ettiği lig ikincisi Amed Sportif Faaliyetleri’ne 2-0 yenildi, iç sahada son 3 maçta sadece 1 puan aldı. Maçın ilk yarısında fırsatlarda bulan Sarı-Lacivertli ekip, Okan Baydemir’in şutunu rakip defans oyuncuları çıkardı. Derincesporlu teknik ekip ve futbolcular, topun kale çizgisini geçtiğini iddia edip uzun süre itiraz ettiler.

İLK YARININ UZATMA DAKİKALARINDA GOL YEDİ

Derincespor, maçın ilk yarısının sonlarına doğru kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. Ara transfer döneminde Kocaelispor’un da gündemine gelen, Amed Sportif’in Giresunspor’dan yeni aldığı Çekdar Orhan’ın ortasında 45-+2’de Uğur Adem’in golüyle konuk takım devreyi 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda 61’de Amed Sportif farkı ikiye çıkardı. 2-0 geriye düşen Derincespor, 83’de farkı 1’ye indirme şansını yakaladı. Penaltı kazanan Derincespor da, atışı Okan Baydemir kullandı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Aykut Özer kurtardı, maçı da temsilcimiz 2-0 kaybetti. Derincespor, Pazar günü deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşılaşacak.

DERİNCESPOR: 0 AMED SPORTİF FAALİYETLER: 2

STAT: Derince Doğal Çim

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Faruk Yağlı, Yahya Kemal Yurtbilir

BELEDİYE DERİNCESPOR: Eray Birniçanxx, Hüseyin Karabey xx (Dk.77 Fatih Cerlek xx), Volkan Altınsoy xx, Alpay Çelebi xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Alaattin Hamza Ok xx (Dk.58 Ege Özkayımoğlu xx), Alperen Pak xx, Taha Aydınlı xx (Dk.58 Erdi Can Şehit xx), Ömer Faruk Çalışkan xxx, Okan Baydemir xx (Dk.90 Ünal Emre Durmuşhan), Berat Ali Genç (Dk.90 Melik Derin)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Aykut Özer xxx, Taner Gümüş xx (Dk.46 Serkan Odabaşoğlu xx), Taylan xxx, Abdullah Dilan Aydın xx (Dk.77 Taşkın Çalış xx), Uğur Adem Gezer xxx, Alaettin Batuhan Tur xx, Veli Çetin xxx, Oktay Aydin xxx, Çekdar Orhan xxx (Dk.77 Yılmaz Ceylan xx), Onur Karakabak xxx, Mert Çapar xxx(Dk.88 Muhammed Enes Durmuş),

GOLLER: Dk.45+2 Uğur Adem Gezer, Dk.61 Mert Çapar

NOT: Dk.83 Okan Baydemir penaltı kaçırdı

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU