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Derince’nin iç saha kabusu sürüyor

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2.Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan Belediye Derincespor, pazar günü sahasında lig ikincisi Amed Sportif Faaliyetleri konuk etti. Çok genç geniş güvenlik önleminin alındığı maçta Derincespor, her iki yarıda yediği gollere cevap veremedi, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısında evinde oynadığı 3.maçında ikinci yenilgisini aldı.

Kenan Meriç
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Derince’nin iç saha kabusu sürüyor mask
Derince’nin iç saha kabusu sürüyor
Derince’nin iç saha kabusu sürüyor
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AMED SPORTİF’E KAYBETTİ

Ligin ikinci yarısına iyi başlayan, deplasmanda Sarıyer’i yenen Derincespor, sonraki haftalarda bu çıkışını sürdüremedi. Özellikle kendi sahasında oynadığı maçlarda Düzcespor ile berabere kalan temsilcimiz, İskenderun’a ise 1-0 kaybetmişti. Derincespor, bu kez de sahasında konuk ettiği lig ikincisi Amed Sportif Faaliyetleri’ne 2-0 yenildi, iç sahada son 3 maçta sadece 1 puan aldı. Maçın ilk yarısında fırsatlarda bulan Sarı-Lacivertli ekip, Okan Baydemir’in şutunu rakip defans oyuncuları çıkardı. Derincesporlu teknik ekip ve futbolcular, topun kale çizgisini geçtiğini iddia edip uzun süre itiraz ettiler.

Derince’nin iç saha kabusu sürüyor

İLK YARININ UZATMA DAKİKALARINDA GOL YEDİ

Derincespor, maçın ilk yarısının sonlarına doğru kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. Ara transfer döneminde Kocaelispor’un da gündemine gelen, Amed Sportif’in Giresunspor’dan yeni aldığı Çekdar Orhan’ın ortasında 45-+2’de Uğur Adem’in golüyle konuk takım devreyi 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda 61’de Amed Sportif farkı ikiye çıkardı. 2-0 geriye düşen Derincespor, 83’de farkı 1’ye indirme şansını yakaladı. Penaltı kazanan Derincespor da, atışı Okan Baydemir kullandı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Aykut Özer kurtardı, maçı da temsilcimiz 2-0 kaybetti. Derincespor, Pazar günü deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşılaşacak.

 

Derince’nin iç saha kabusu sürüyor

 

DERİNCESPOR: 0 AMED SPORTİF FAALİYETLER: 2

STAT: Derince Doğal Çim

 HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Faruk Yağlı, Yahya Kemal Yurtbilir

  BELEDİYE DERİNCESPOR: Eray Birniçanxx, Hüseyin Karabey xx (Dk.77 Fatih Cerlek xx), Volkan Altınsoy xx, Alpay Çelebi xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Alaattin Hamza Ok xx (Dk.58 Ege Özkayımoğlu xx), Alperen Pak xx, Taha Aydınlı xx (Dk.58 Erdi Can Şehit xx), Ömer Faruk Çalışkan xxx, Okan Baydemir xx (Dk.90 Ünal Emre Durmuşhan), Berat Ali Genç (Dk.90 Melik Derin)

  AMED SPORTİF FAALİYETLER: Aykut Özer xxx, Taner Gümüş xx (Dk.46 Serkan Odabaşoğlu xx),  Taylan xxx, Abdullah Dilan Aydın xx (Dk.77 Taşkın Çalış xx), Uğur Adem Gezer xxx, Alaettin Batuhan Tur xx,  Veli Çetin xxx, Oktay Aydin xxx, Çekdar Orhan xxx (Dk.77 Yılmaz Ceylan xx),  Onur Karakabak xxx, Mert Çapar xxx(Dk.88 Muhammed Enes Durmuş),

  GOLLER: Dk.45+2 Uğur Adem Gezer, Dk.61 Mert Çapar

NOT: Dk.83 Okan Baydemir penaltı kaçırdı

Derince’nin iç saha kabusu sürüyor

Derince’nin iç saha kabusu sürüyor

 

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

25

15

8

2

46

17

53

2.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

24

15

7

2

38

14

52

3.GMG KASTAMONUSPOR

24

14

7

3

41

21

49

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

25

14

6

5

37

20

48

5.ISPARTA 32 SPOR

25

14

1

10

32

28

43

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

24

13

3

8

46

33

42

7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

25

12

6

7

40

33

42

8.SOMASPOR

25

10

7

8

29

27

37

9.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

25

9

8

8

28

27

35

10.İNEGÖLSPOR

24

9

6

9

33

32

33

11.AKSARAY BELEDİYE SPOR

25

8

8

9

19

19

32

12.FETHİYESPOR

24

7

9

8

29

32

30

13.ETİMESGUT BELEDİYE

25

8

4

13

15

25

28

14.SARIYER

25

7

5

13

32

39

26

15. DÜZCESPOR

25

6

7

12

29

46

25

16.BELEDİYE DERİNCE SPOR

24

5

7

12

21

26

22

17.ARNAVUTKÖY BLD.

25

4

9

12

27

34

21

18.DENİZLİSPOR

25

5

6

14

23

35

21

19.UŞAK SPOR A.Ş.

24

1

2

21

10

67

5

 

# kocaelispor, yeni, Derince

19 Şub 2024 - 19:19 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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