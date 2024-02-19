7134 biletli taraftar

Mücadeleyi 7134 kişinin izlediği belirtildi. En fazla taraftar maraton alt tribüne geldi. Bu tribündeki biletli taraftar sayısı 2062 olarak açıklandı. Maraton üstten maçı izleyen taraftar sayısı 1875 olurken, numaralı altta ise 1631 kişi vardı. Güney kale arkasında 679, numaralı üstte 237 bilet satışı yapılırken, misafir takım tribününe giriş yapanların sayısı ise 61 olarak belirtildi.

Kaynak: spor servisi