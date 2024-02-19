Aysun Gülveren Bayazit Zabıtan’a muhtar adayı

MAHALLELİ İLE KARAR VERECEĞİZ

Mahallesinde yaşam kalitesini artırmak, mahallede yaşamı kolaylaştırmak amacı ile mahalle meclisleri kurmak, mahalle sakinlerinin kültürel, sanatsal etkinliklere ve gezilere katımlarını sağlamak amacı ile muhtar adayı olan Bayazit, “Mahallemizle ilgili tüm konuları mahalle sakinlerine bilgi vererek birlikte ve görüşlerini alarak çözüme kavuşturmak istiyorum. Sokak hayvanlarının düzenli küpe kontrolleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacağım. Mahalle sakinlerinin sosyalleşmesi ve kaynaşması için mahalle buluşmaları düzenleyeceğiz. Mahalledeki gerçek ihtiyaç sahiplerini belirleyerek sosyal yardımların ulaşmasını sağlayacağız. Mahallenin park, yeşil alan ve spor alanlarının düzenli temizlik, peyzaj, bakım ve onarımlarını düzeni olarak sağlayacağız. Her sokağa geri dönüşüm kutusu konulmasını sağlayacağız. Mahallemizin huzuru, güvenliği ve refahı için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapacağız” dedi.

AYSUN GÜLVEREN BAYAZİT KİMDİR?

Aysun Gülveren Bayazit 1966 doğumlu. Selçuk Üniversitesi İşletme/Muhasebe mezunu olan Bayazit, evli ve bir çocuk annesi. Kısa çalışma hayatının ardından, gönüllü çalışmalara katılan Bayazit, artık mahallesi için hizmet üretmek istiyor.