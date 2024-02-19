“Sokağa izmarit atana ceza kesilsin”

Ancak bu kez vatandaşlar sokakları çöplerini atan kişileri şikayet etti. Özellikle farkındalık olması amacı ile biz de bu şikayeti yayınlıyoruz. Körfez 95 Evler Mahallesi İzmit istikametinde bulunan durakta izmaritlerin atılması için çöp kutusu olmasına rağmen yere atılmasına isyan eden vatandaşlar, “Sokağa atılan izmaritler bir toplumun çevre konusundaki bilincini ortaya koyar. Sadece 95 Evler durağı değil, diğer tüm duraklarda izmaritleri yerde görmek mümkün. Belediyeler izmaritleri sokağa atanlara karşı bir cezai işlem başlatırsa o zaman belki bir önlem alınabilir. Hemen durakların yanında olan ve üzerinde sigara söndürme yeri bulunan çöp kutularına izmaritler atılmalı. Bu konuda tüm insanların duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.