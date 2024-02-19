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Tadilat yapılamıyor ruhsat alınamıyor, Sabancı Kültür Merkezi yıkılacak!

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Depreme dayanıksız olması sebebiyle 2021 yılının mayıs ayında kapılarını kapatan Sabancı Kültür Merkezi için yeni bir karar aşamasına gelindi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Tadilat yapılamıyor ruhsat alınamıyor, Sabancı Kültür Merkezi yıkılacak! mask
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Merkez için geniş kapsamlı bir tadilat yapılması bekleniyordu. Sabancı Kültür Merkezi’nin bulunduğu yer itibariyle kıyı kenar kanununa bağlı olması sebebiyle inşaat ruhsatı bir türlü alınamadı. Sabancı Kültür Merkezi’nin bu sebeple kullanımı mümkün olmadığı için yıkılması bekleniyor.

SABANCI KÜLTÜR SİTESİ 38 YILDIR HİZMETTE

Sakıp Sabancı’nın özel olarak ilgilendiği ve 3 Aralık 1988 tarihinde hizmet vermeye başlayan Sabancı Kültür Sitesi, Sabancı Vakfı tarafından yaptırılmış, kullanım hakkı da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti. O dönemin İzmit’te sanatsal ve kültürel etkinliklerinin yapıldığı tek merkez olan Sabancı Kültür Merkezi, uzun yıllar kentin bu anlamda yükünü çekmişti. Binada halk kütüphanesi müdürlüğü, kültür merkezi ve güzel sanatlar galerisi hizmet verdi. Sabancı Kültür Sitesi’nin içinde yer alan 600 kişi kapasiteli salonu ve büyük sahnesinde opera, bale, konser, tiyatro ve konferans panel, anma ve kurtuluş günleri, gibi birçok değişik faaliyet gerçekleştirildi. Binada bugün itibariyle yalnızca halk kütüphanesi hizmet veriyor.

MAYIS 2021’DE FAALİYETLERE KAPATILDI

Kocaeli’nin kültür ve sanat etkinliklerinin bir dönem uğrak merkezi olan Sabancı Kültür Merkezi zemininde oluşan çatlaklar sebebiyle 2021 yılının Mayıs ayında faaliyetlere kapatılmıştı. 2022 yılının haziran ayında başlaması planlanan onarım ve güçlendirme işleri çeşitli nedenlerle ötelenmişti. Binada hizmet veren İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü de tadilat yapılacak olması sebebiyle geçtiğimiz aylarda geçmiş dönemde İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan binaya taşındı.

RUHSAT ALINAMADI, BİNA YIKILACAK

Sabancı Vakfı, binayı yenilemek için uzun süre inşaat ruhsatı almaya çalıştı fakat kültür merkezinin bulunduğu bölgenin kıyı kenar kanununa bağlı olması sebebiyle ruhsat alınamadı. Geniş kapsamlı bir tadilat yapılması gereken kültür merkezi, inşaat ruhsatı alınamaması sebebiyle yıkılacak. Yıkılan bölgeye yine kıyı kanunu sebebiyle yeni bir inşaat yapılamayacak. Elde edilen bilgilere göre Sabancı Kültür Merkezi’nin yıkılmasının ardından kente modern bir kültür merkezi kazandırılacak. Bu kapsamda çalışmaların başlandığı ve uygun bir alan bulmaya çalışıldığı öğrenildi.

Tadilat yapılamıyor ruhsat alınamıyor, Sabancı Kültür Merkezi yıkılacak!

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ YIKILACAK- Kocaeli’nin kültür ve sanat alanında önemli kültür merkezlerinden olan Sabancı Kültür Merkezi’nin tadilatı için inşaat ruhsatı bekleniyordu. Binanın kıyı kanununa bağlı olması sebebiyle ruhsat alınamadı. Kültür Sitesi’nin bu kapsamda yıkılması bekleniyor. Sabancı Kültür Merkezi gibi, bölgede yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binası, NCity ve Antikkapı için de aynı sorun söz konusu.

 

 

 

 

 

 

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19 Şub 2024 - 19:49 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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