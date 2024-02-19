KENTSEL DÖNÜŞÜM, ULAŞIM, ÇEVRE VE SOSYAL DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Başkan adayı Tahir Büyükakın, seçim beyannamesini pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde açıkladı.

Kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre ve sosyal projeler üzerinden hazırlanan beyannamenin vatandaşı en çok ilgilendiren kısmı kenti dirençli şehir haline getirecek olan kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm kapsamında 10 yıllık bir projeksiyon ortaya koyan Büyükakın, 10 yılda 150 bin konutu dönüştüreceklerini söyledi ve bu dönüşüm modelinin nasıl olacağını anlattı.

TEKNİK VERİLER TOPLANIYOR

Büyükakın’ın ayrıntılarını beyanname sunumunda anlatmadığı kentsel dönüşüm için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veri toplamaya devam ediyor. Nisan ayı itibariyle 2007 yılı öncesi yapılan 250 bin binanın geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayan taraması sona erecek. Bu taramasının tamamlanmasıyla birlikte öncelikli dönüşüm gereken yerler netleşecek ve her ilçede çalışma başlayacak. Aynı zamanda bu süreçte dönüşüm modelleri ve ekonomisi üzerine de çalışma yapılacak.

VATANDAŞ DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Büyükakın beyanname sunumunda kentsel dönüşüm kapsamında 10 yılda 150 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Bunun 25 bini Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan Kent Konut aracılığıyla yapılacak. 125 bin konut ise kamu özel sektör, özel sektör ve TOKİ eliyle yapılacak. Büyükakın, sunumunda dönüşümün vatandaş rızası alınarak yapılacağının altını defalarca çizdi ve kentin dönüşüm süreci için vatandaşın da elini taşın altına koyması gerektiği mesajı verdi. Ortak akılla yapılacak olan dönüşüm için kent birleşenlerinin de fikrini söylemesinin önemine de dikkat çekti.

ÜÇÜNCÜ YIL İNŞAAT BAŞLAYACAK

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir ilk yıl kentsel dönüşüm için fizibilite çalışmalarını ve dönüşüm eylem planını çıkartacak. Bu eylem planı çerçevesinde acil olarak dönüştürülmesi gereken yerlerde ikinci yıl rıza esaslı sözleşmeler yapılmaya başlanacak. İkinci yıl vatandaşla yapılan sözleşmelerin ardından üçüncü yıl dönüşüm kararı verilen noktalarda inşaatlar başlayacak.

AYRINTILAR İLÇE BEYANNAMELERİNDE

Hangi ilçede nasıl bir dönüşüm yapılacağı henüz net değil. Çünkü fizibilite çalışmaları, gerekli envanterler henüz tamamlanmadı ve eylem planı çıkartılmadı. Ancak hangi ilçede ortalama ne kadar konut yapılacağı belirlendi. İlçelerde yapılacak olan konutlarla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe beyannamelerinde vatandaşa bilgi verecek. Kentsel dönüşümün kalan ayrıntılarının bir bölümü de ilçe beyanname sunumlarında ortaya çıkacak.