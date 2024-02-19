Çınarlara yeni künyeler takıldı  

İzmit için büyük öneme sahip olan çınarların isimleri ve tescil numaralarının bulunduğu künyeler bu kez ağaçlara çivi ile çakılmadı. Anıt ağaç oldukları gösteren künyelerde çınarların türleri de yazıldı. Kolye şeklinde ağaçlara takılan künyeler umarım insanlar tarafından koparılmaz ve zarar verilmez.