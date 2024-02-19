Çınarlara yeni künyeler takıldı  

İzmit için büyük öneme sahip olan çınarların isimleri ve tescil numaralarının bulunduğu künyeler bu kez ağaçlara çivi ile çakılmadı. Anıt ağaç oldukları gösteren künyelerde çınarların türleri de yazıldı. Kolye şeklinde ağaçlara takılan künyeler umarım insanlar tarafından koparılmaz ve zarar verilmez.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.