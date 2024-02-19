Yenidoğan’da çöpler toplanmıyor

Yenidoğan Mahallesi’nde günlerdir gelen şikayetleri topladık ve tek bir yazıda sunmak zorunda kaldık. Yenidoğan Mahallesinde birçok noktada günlerdir çöplerin alınmadığını söyleyen vatandaşlar artık çöplerin düzenli olarak temizlenmesini istiyor. Özellikle Yenidoğan 1. Sokak’ta oturan vatandaşlar iki tane çöp konteynırının dolduğunu ve çöplerin dışarıya taştığını belirterek çöplerin alınmasını istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.