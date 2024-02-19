Otomotiv devlerine cam üreten Olimpia Cam’ın işçi çıkarmasına tepki

Kristal-İş Sendikası, Kocaeli ve Ankara’da, otomotiv camları üreten Olimpia Oto Cam’ın 45 işçiyi işten çıkarmasına tepki gösterdi. Sendika, anayasal haklarını kullanan işçileri işten fabrikada yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle Adalet Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

45 SENDİKA ÜYESİ İŞTEN ÇIKARILDI



Fabrikada yaklaşık 2 yıl önce sendikal faaliyetlere başlandığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

“2024 yılı içerisinde de üyelik işlemlerini tamamlayarak 6356 sayılı Yasa’nın toplu sözleşme yetkisi için aradığı çoğunluğa erişti ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan olumlu yetki tespitini aldı. Bu tespit Olimpia işçilerinin artık yetkili bir sendikası olduğunun ispatıdır. Bizler bu tespitin devamında, 60’şar yıllık tecrübeye sahip taraflar olarak demokratik olgunluk içerisinde bu süreci yürüteceğimiz inancını taşıyorduk. Ancak müracaatımızın üzerinden kısa bir süre sonra fabrikalarda yaşananlar bu inancımıza ciddi zararlar verdi. Geride bıraktığımız 1 haftalık sürede işçilerin sendikaya üye olduğu haberini alan işveren ve işveren vekilleri, işçiler üzerinde sistematik baskılar oluşturarak, işçileri sendika üyeliğinden vazgeçirme eylemine giriştiler. Bu baskılar öyle bir hal aldı ki, gelinen aşamada 45 üyemizin işten atılmasına kadar vardı. Bu 45 üyemizin içinde ekonomik zorluklar nedeniyle anlaşmalı çıkışı kabul etmek zorunda kalanlar da var. İşten çıkarmalarda özellikle kirada oturan ve borcu olan işçilerin tespit edilerek, öncelikle bu işçileri işten çıkarılması hiçbir vicdana ve hiç bir hukuka sığmamaktadır.

ULUSLARARASI KAMUOYUNDA İMAJ KAYBI



Dünya genelinde Mercedes’ten Volvo’ya, Isuzu’dan Man’a, Massey Ferguson’dan Otokar’a, Kubota’dan Yanmar’a kadar birçok otomotiv deviyle ticari ilişkileri bulunan Olimpia şirketi, konu işçilerin sendika hakkına gelince Anayasal düzeni, iç hukukumuzu, küresel çerçeve sözleşmeleri ve iş ilişkilerine genel çerçeve çizen ILO sözleşmelerini hemen bir tarafa bıraktı. Ve defalarca kez ihlal etti. Hâlbuki küresel şirketler ve iştirakçileri de bu sözleşmelerin ve hukukun taraflarıdır. Bu sözleşmeler ve hukukumuzla işçilere tanınan hakları ihlal etmek hem suçtur hem de şirketler için uluslararası kamuoyunda ciddi bir imaj kaybıdır. İşçiler açısından da kabul edilemez bir hak ihlalidir.

İNSAN HAKKI İHLALLERİ SON BULMALI



Arabuluculuk önünde çıkışlara imza attırarak ve buna rıza göstermeyenlere de işçinin kendisi istifa etmiş gibi dilekçe imzalamalarını talep ederek işçilerin sendikal davalarının önüne geçmek, bizler açısından da kabul edilemez. Olimpia Oto Cam’da yaşanan insan hakkı ihlalleri derhal son bulmalıdır. Bu ihlallere seyirci kalarak ve ortak olarak, işlenen suçları meşrulaştırmayın. Bu aşamada Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili kurumlara çağrı yapıyoruz: Olimpia Oto Cam’da yaşanan bu hukuksuzlukları ve işçi kıyımını derhal durdurun.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI



Kardeş sendikalara, konfederasyonlarımıza, uluslararası işçi sendikaları ve federasyonlarına da dayanışma çağrımızı iletiyoruz. Olimpia Oto Cam’da yaratılan hukuksuzluğa kaşı Kristal-İş’le dayanışma içinde olun. Olimpia işçisine, işçi hak ve özgürlüklerine tüm örgütlü gücümüzle sahip çıkalım.

TÜM ÜYELERİMİZİ İŞE ALIN



Bir çağrı da Olimpia işverenine yapıyoruz. Gelin bu sorunları masada müzakere edelim. Bu sorunların çözümü karşılıklı diyalogdan geçmektedir. Aksi bir yaklaşımla ne iş barışı sağlanabilir ne de bu sorunlar çözüme kavuşabilir. Sendikamız her türlü görüşmeye açıktır. Ancak bu süre içerisinde de fabrikalarda sergilediğiniz hukuk dışı yaklaşımlarınızdan derhal vazgeçin. İşçi atmalarına derhal son verin ve yoksun durumundan yararlanarak çıkışa zorladığınız tüm üyelerimizi işe geri alın. İşçilerin Anayasal haklarına saygı duyun. Sendika hakkına saygı duyun. Sizlerin ortaya koyduğu bu hukuksuzluklar karşısında Kristal-İş üyeleriyle dayanışma içinde olacak ve mücadelesini her platformda sürdürecektir.”