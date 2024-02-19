Eşme gençleri gerçek ve etkili projeler istiyor

Beldeye yapılan futbol sahasının da yarım kaldığına dikkat çeken gençler, “Bölgemiz sel baskınları, rögar sorunları, imar izinleri sorunları yaşıyor. Biz yaşadığımız sorunlara karşı birlik ve beraberlik içindeyiz. Tüm siyasilere sesleniyoruz. Artık boş vaatlere kanmıyoruz onlara karşı birlik ve beraberlik içinde bir duruş sergiliyoruz. tüm adaylardan mahallemize yönelik gerçek ve etkili projeler istiyoruz. Bu konuda da adım atılmasını talep ediyoruz” dedi.