DSÖ'den yeni salgın uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, CNN'de katıldığı programda salgın dönemi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"SORUN DEVAM EDİYOR"
Covid-19 salgınında "zamanında ve şeffaf" bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda yaşanan sorunların hala sürdüğünü ifade eden Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını kaydetti.
Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri "pandemi anlaşmasını" imzalamaya çağırarak, "Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.