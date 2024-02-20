Tünele aydınlatma istiyorlar

Bölgede bulunan okullara öğrencilerin bu alt geçidi kullanarak gittiğini söyleyen veliler, “Tünelin aydınlatmalarının hiçbiri çalışmıyor. Gündüz dahi tünelin içi kapkaranlık. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde okuldan çıkan öğrenciler bu karanlık tüneli kullanarak karşıdan karşıya geçiyor. Bu konuda belediyenin ya da karayollarının önlem almasını ve tüneli aydınlatmalarını istiyoruz. Aksi halde burada başta öğrenciler olmak üzere yayalar ciddi risk altında kalabilir” dedi.