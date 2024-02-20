Tünele aydınlatma istiyorlar

Bölgede bulunan okullara öğrencilerin bu alt geçidi kullanarak gittiğini söyleyen veliler, “Tünelin aydınlatmalarının hiçbiri çalışmıyor. Gündüz dahi tünelin içi kapkaranlık. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde okuldan çıkan öğrenciler bu karanlık tüneli kullanarak karşıdan karşıya geçiyor. Bu konuda belediyenin ya da karayollarının önlem almasını ve tüneli aydınlatmalarını istiyoruz. Aksi halde burada başta öğrenciler olmak üzere yayalar ciddi risk altında kalabilir” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.