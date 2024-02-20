BBP Cumhur İttifakı Meclis Listesi belli oldu

Kocaeli’de Cumhur İttifakı içerisinde seçime giren BBP’de de meclis üyesi listesi belli oldu.
İŞTE O LİSTE
Büyük Birlik Partisi İzmit Belediye Başkan Yardımcısı , Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyesi , İzmit Belediye Meclis üyesi Ömer Gökhan Aladağ
İzmit Belediye Meclis Üyesi Batikan Mehmet Akballı
Derince Belediye Meclis üyesi Samet Çetin
Körfez Belediye Meclis üyesi Selim Öztürk
Kartepe Belediye Meclis üyesi Sedat Bal
Darıca Belediye Meclis üyesi Vedat Yılmaz
Kandıra Belediye Meclis üyesi Murat Küçüktecer
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.