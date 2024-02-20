3 kişinin yaralandığı husumetli kavgasında 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Mevlana Mahallesi'nde iki husumetli aile arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Y.D, S.A. ve S.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silahla yaralanan E.Ç. ile darbedilen N.D. ile C.Ç'nin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde dün, düğünde husumetli iki aile arasında kavga çıkmış, Y.D'nin tabancayla ateş açması sonucu E.Ç. yaralanmış, N.D. ile C.Ç. isimli kadınlar da darbedilmişti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.