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20 Şub 2024 - 01:50- Asayiş G:

Komşuda kan donduran gürültü cinayeti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde komşunu tüfekle ateş ederek öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Komşuda kan donduran gürültü cinayeti
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Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda A.Y. (65), komşusu Bahattin Demir (43) ile iddiaya göre gürültü yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, evinden aldığı tüfekle komşusunun evine giderek Demir'e ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli A.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bir zincir markette şoför olarak çalıştığı öğrenilen Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

# Akyazı, Sakarya, tüfek, polis

20 Şub 2024 - 01:50 AA Sakarya- Asayiş --- Okunma

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