Gökçeören muhtar adayı Beytar gönüllere dokunuyor

Ev ev dolaşarak mahallesine en iyi hizmeti sunmak için vatandaşlardan destek isteyen Beytar, gidilmedik ev, sıkılmadık el bırakmıyor. Gittiği tüm evlerde büyük ilgi gören Beytar, mahallenin sorunlarını yerinde tespit ediyor, vatandaşların taleplerini alıyor ve vatandaşlarla birlikte sorunlara çözüm arıyor. Tavrı ile büyük ilgi gören Beytar, “Mahalle halkı ile birlikte mahallemizi yöneteceğiz. Gökçeören’e bir kadın eli değmelidir.
İKİNCİ DÖNEM ADAY OLMAYACAĞIM
Mahallemizin, modern, çağdaş, yaşanabilir ve tercih edilen mahalle haline gelmesi için elimden geleni yapacağım. Mahallemizin oldukça büyük sorunları var. Bu sorunları ben ve ekibim çözecektir. Kadın, herkesin derdine koşar, çözüm için gayret gösterir. Bende bu yüzden mahallemizin sorunlarını çözmek, dertli insanların derdine derman; sevincine ortak olmak için adayım. Bu konuda bir dönem yetki istiyorum. Başarılı olamaz isem, ikinci döneme aday olmayacağım. Söz veriyorum. Destek mahalle sakinlerimizden; hizmet bizden olsun’ dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.