Gökçeören muhtar adayı Beytar gönüllere dokunuyor

Ev ev dolaşarak mahallesine en iyi hizmeti sunmak için vatandaşlardan destek isteyen Beytar, gidilmedik ev, sıkılmadık el bırakmıyor. Gittiği tüm evlerde büyük ilgi gören Beytar, mahallenin sorunlarını yerinde tespit ediyor, vatandaşların taleplerini alıyor ve vatandaşlarla birlikte sorunlara çözüm arıyor. Tavrı ile büyük ilgi gören Beytar, “Mahalle halkı ile birlikte mahallemizi yöneteceğiz. Gökçeören’e bir kadın eli değmelidir.

İKİNCİ DÖNEM ADAY OLMAYACAĞIM

Mahallemizin, modern, çağdaş, yaşanabilir ve tercih edilen mahalle haline gelmesi için elimden geleni yapacağım. Mahallemizin oldukça büyük sorunları var. Bu sorunları ben ve ekibim çözecektir. Kadın, herkesin derdine koşar, çözüm için gayret gösterir. Bende bu yüzden mahallemizin sorunlarını çözmek, dertli insanların derdine derman; sevincine ortak olmak için adayım. Bu konuda bir dönem yetki istiyorum. Başarılı olamaz isem, ikinci döneme aday olmayacağım. Söz veriyorum. Destek mahalle sakinlerimizden; hizmet bizden olsun’ dedi.