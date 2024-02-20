D-100 Bolu geçişinde feci kaza: 1’i çocuk 3 yaralı

Kaza, D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden H.B. idaresindeki 14 BD 427 plakalı Tofaş marka otomobile, aynı yönde giden A.S. yönetimindeki 14 AE 109 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan Tofaş marka otomobil takla attı. Tepetaklak olan otomobil içerisinde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından D-100 kara yolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı sanayi sitesinin alternatif yolundan sağlandı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.