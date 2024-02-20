Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak (20 Şubat Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 20 Şubat Salı günü SEDAŞ’ın gerçekleştireceği planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Çayırova, Derince, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Kartepe’de elektrik kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56515
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DONANMA
|161. SK., 190. SK., 191. SK., 192. SK., 197. SK., 199., 199. SK., 201. SK., 203. SK., 204. SK., 205. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 215. SK., 250. SK., 260. SK., 262. SK., 264. SK., 265. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., ANAFARTALAR CD., GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İZNİK CD., MEVLANA CD., PAZARLIDERE CD., YEŞİLIRMAK CD.
|20.02.2024
|09:00
|16:00
|56820
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI
|BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, CUMHURİYET CD., ÇEŞME SK., DİNÇ SK., NAZ SK., OZAN SK., TUNÇ
|20.02.2024
|09:00
|15:30
|56918
|KOCAELİ
|KARTEPE
|PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE
|ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER
|20.02.2024
|09:00
|17:00
|56923
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|EREĞLİ, ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI
|1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1009. SK., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1034. SK., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1044. SK., 1046. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1055. SK., 1061. SK., 1094. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108., 1108. SK., 1109., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA CD., AVCI SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., HİLAL CD., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., NEJAT TÜMER SK., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM CD.
|20.02.2024
|09:30
|17:30
|56924
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|HISAREYN MERKEZ
|ORHANGAZI
|20.02.2024
|09:00
|17:00
|56979
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN
|BALABAN BAYRAK SK., ÇAYKARA SK., TAŞLI TARLA SK.
|20.02.2024
|09:00
|17:00
|56997
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY
|3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., ESEN YALI SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK., YONCA, YONCA SK.
|20.02.2024
|09:00
|17:00
|56999
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE
|553.
|20.02.2024
|09:00
|12:00
|57000
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE
|545. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 552. SK., 554., 554. SK., İHSAN DEDE CD
|20.02.2024
|09:00
|12:00
|57019
|KOCAELİ
|DERİNCE
|TAHTALI
|A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER
|20.02.2024
|09:00
|17:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.