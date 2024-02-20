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Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak (20 Şubat Kocaeli Elektrik Kesintisi)

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SEDAŞ, Kocaeli'de 20 Şubat Salı günü bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirecek.

Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak (20 Şubat Kocaeli Elektrik Kesintisi) mask
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Kocaeli’de 20 Şubat Salı günü SEDAŞ’ın gerçekleştireceği planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Çayırova, Derince, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Kartepe’de elektrik kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
56515KOCAELİGÖLCÜK DONANMA 161. SK., 190. SK., 191. SK., 192. SK., 197. SK., 199., 199. SK., 201. SK., 203. SK., 204. SK., 205. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 215. SK., 250. SK., 260. SK., 262. SK., 264. SK., 265. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., ANAFARTALAR CD., GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İZNİK CD., MEVLANA CD., PAZARLIDERE CD., YEŞİLIRMAK CD.20.02.202409:0016:00
56820KOCAELİKANDIRA BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, CUMHURİYET CD., ÇEŞME SK., DİNÇ SK., NAZ SK., OZAN SK., TUNÇ20.02.202409:0015:30
56918KOCAELİKARTEPE PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER20.02.202409:0017:00
56923KOCAELİGÖLCÜK EREĞLİ, ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1009. SK., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1034. SK., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1044. SK., 1046. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1055. SK., 1061. SK., 1094. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108., 1108. SK., 1109., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA CD., AVCI SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., HİLAL CD., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., NEJAT TÜMER SK., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM CD.20.02.202409:3017:30
56924KOCAELİGÖLCÜK HISAREYN MERKEZ ORHANGAZI20.02.202409:0017:00
56979KOCAELİKARTEPE BALABAN BALABAN BAYRAK SK., ÇAYKARA SK., TAŞLI TARLA SK.20.02.202409:0017:00
56997KOCAELİKARAMÜRSEL EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., ESEN YALI SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK., YONCA, YONCA SK.20.02.202409:0017:00
56999KOCAELİÇAYIROVA AKSE 553.20.02.202409:0012:00
57000KOCAELİÇAYIROVA AKSE 545. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 552. SK., 554., 554. SK., İHSAN DEDE CD20.02.202409:0012:00
57019KOCAELİDERİNCE TAHTALI A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER20.02.202409:0017:00

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, İzmit, ilçe, Derince, Çayırova, Kartepe, Gölcük

20 Şub 2024 - 01:58 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

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