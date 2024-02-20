Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenleme! Haftalık ve yıllık izinler değişiyor

Çalışanları yakından ilgilendiren bir düzenleme için düğmeye basıldı. Çalışma saatleri uzun, izin günleri az. Çalışanların derdine derman olacak düzenlemeler için çalışmalar başladı. İşte merak edilen detaylar...

TÜRK İŞ KANUNU DEĞİŞİYOR

Türk İş Kanunu'nun değişeceği belirtildi. Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat ile 48 saat arasında değişiyor. Çalışanlar ne kendilerine ne de ailelerine vakit ayırabiliyor. Şimdi ise yapılacak yeni düzenleme ile bu sürenin 35 ile 40 saate düşürülmesi planlanıyor.

ÇALIŞANLAR DÜZENLEMEDEN MEMNUN

Çalışanlar yapılacak olan düzenlemeden memnun olduklarını ve süre azalırsa verimin artacağını belirtiyor.

HAFTALIK VE YILLIK İZİNLER DE ARTACAK

Sadece günlük çalışma saati düşmeyecek, haftalık ve yıllık izin sayısında da artış planlanıyor.

Kaynak: Kanal D