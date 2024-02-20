Harun Yıldızlı’dan, Şevki Yılmaz’a tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, katıldığı nikah töreninde Atatürk ve cumhuriyete yönelik hakaret içeren sözleri gündem olan eski Refah Partili Şevki Yılmaz'a sert cümlelerle cevap verdi. Atatürk'e soysuz deme küstahlığında bulunanlar, 6.filoya secde edenlerin günümüzdeki uzantılarıdır diyen Yıldızlı, şu açıklamada bulundu:

KAHRAMANLARA HAKARET ETMEK ACINASI BİR ZİHNİN ESERİ

" Her fırsatta laik Türkiye Cumhuriyetine ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmeyi görev bilen Şevki Yılmaz'ın, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına yönelik hadsiz söylemlerini şiddetle reddediyorum. Şevki Yılmaz ve onun gibi nicelerinin soyunu, sopunu, namusunu İngilizlerin, Yunanlıların, Fransızların elinden kurtararak onurlu ve özgür bireyler olmalarını sağlayan Atatürk ve milli mücadelenin kahramanlarına hakaret etmek ancak böyle acınası bir zihnin eseri olabilir.

6. FİLOYA SECDE EDENLERİN GÜNÜMÜZDEKİ UZANTILARI

Açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum ki Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına soysuz deme küstahlığında bulunanlar, 6.filoya secde edenlerin günümüzdeki uzantılarıdır. Hiç şüphe yoktur ki Türk milleti, kalplerindeki vatan ve Atatürk sevgileri ile amacı belli olan bu tip provokatif söylemlere gereken cevabı verecek, bu kirli zihniyete asla geçit vermeyecektir."

Kaynak: HABER MERKEZİ