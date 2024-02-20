81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlar hakkında bilgi verdi. Yerlikaya paylaşımında, 81 ilde 4 gündür devam eden operasyonlarda arama kaydı bulunan 3 bin 237 firarinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 3 bin 200'ü 0-5 yıldır, 26'sı 5-10 yıldır ve 11'i 10 yılın üzerinde arandığı belirtildi.
8️⃣1️⃣ İlde Son 4️⃣ gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-12” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 3️⃣.2️⃣3️⃣7️⃣ Firari Yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin… pic.twitter.com/veHZWaQEDX
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 20, 2024
Kaynak: NTV
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ümit Yazıcıoğlu - Son dönemin görevini en iyi yapanlardan birisi.
Tebrik ederim.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.