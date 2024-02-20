Yangın, Pendik’te Çamçeşme Mahallesi Misak-ı Milli Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede çıkan yangında tüp patladı.
Patlama anları cep telefonu kamarasına yansırken, alevler tüm daireyi sardı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında binada hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.