Altın yükseliyor

Altında hareketlilik sürüyor. Bugün altın alımı ve satımı yapacaklar, "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 20 Şubat Salı canlı altın tablosu ile 14 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
ALTINDA FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!
Dün 2.002 TL olan gram altın, bugün 2.003 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde çeyrek altın dün 3.204 TL'den alıcı bulurken, bugün 3.206 TL'den güne başladı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.003,86
Satış: 2.004,19
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.016,33
Satış: 2.016,60
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.206,17
Satış: 3.276,84
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.824,69
Satış: 13.067,29
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.392,31
Satış: 6.553,69
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.824,69
Satış: 13.067,29
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.734,06
Satış: 14.075,76
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.105,12
Satış: 1.487,86
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.891,33
Satış: 1.999,56
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.