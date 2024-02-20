Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Türkiye birçok depremle sallandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Son depremler anbean kaydediliyor. 20 Şubat günü yine birçok deprem meydana geldi. Malatya ve İzmir, birçok depremle sallandı. Bununla beraber, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde başka bir deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre 20 Şubat Salı son depremler listesi...

Türkiye birçok depremle sallandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Son depremler listesi 20 Şubat... Türkiye'de her an birçok deprem yaşanıyor. Bazıları küçük çapta olduğu için hissedilmese de anlık veriler olan her depremi yakalıyor. 20 Şubat günü Malatya ve İzmir birçok deprem yaşadı. Aynı şekilde Kahmaranmaraş da deprem yaşayan şehirler arasındaydı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre 20 Şubat Salı son depremler listesi...

MALATYA'DA PEŞ PEŞE BİRÇOK DEPREM!

Malatya, Salı gecesi 3 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Battalgazi merkezli deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Saat 00.43'te ise ikinci bir deprem daha yaşandı ve 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kısa bir süre sonra saat 03.32'te, 2.6 büyüklüğünde başka bir deprem kaydedildi.

Sabah 05.17'de bir kez daha deprem yaşayan Malatya bu kez 3.4 ile sallandı.

19 Şubat Pazartesi günü de Malatya 4.3'lük bir deprem atlatmıştı.

İZMİR DE ARKA ARKAYA SALLANDI

İzmir, Menderes sabaha karşı 2.9 ile sallandı. Deprem yerin 8 kilometre altında gerçekleşti. Saat 04.48'te aynı yerde ikinci bir deprem daha oldu; bu kez deprem 3.3 olarak ölçüldü.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KAYDEDİLDİ

Depremi yaşayan şehirler arasında Kahramanmaraş da vardı. Elbistan'da meydana gelen deprem 3.9 olarak ölçüldü ve 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kaynak: Habertürk

# Türkiye, HER, deprem

20 Şub 2024 - 09:26 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.193.674 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun
"Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz" mask
"Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
Türkiye birçok depremle sallandı mask
Türkiye birçok depremle sallandı
Başkan Zühtü Arslan’ın görev süresi doluyor: AYM’de seçim süreci bugün başlıyor mask
Başkan Zühtü Arslan’ın görev süresi doluyor: AYM’de seçim süreci bugün başlıyor
Dairede çıkan yangında tüp patladı mask
Dairede çıkan yangında tüp patladı
Boşanmalarından sorumlu tuttuğu kadını öldürdü mask
Boşanmalarından sorumlu tuttuğu kadını öldürdü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL