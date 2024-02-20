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Aday listeleri için bugün son gün

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31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler aday listelerini bugün en geç saat 17:00'ye kadar verecek. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

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SİYASİ PARTİLER YSK'YA ADAYLARINI BİLDİRECEKLER

Yerel seçimde yarışa girecek adaylar YSK'ya bildirilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği seçimlerine ilişkin adaylarını ilçe seçim kurullarına iletilecek. Bağımsız adaylar da başvurularını YSK'ya yapacak.

KESİN ADAYLAR 3 MART'TA DUYURULACAK

Listeler YSK'ya verilecek ama aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlanacak. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek. Aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

Takvime göre seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Seçim takvimine göre birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına 3 Mart'ta başlanacak. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 perşembe sabahı başlayacak.

# yerel seçim, aday listeleri, seçim, ilçe

20 Şub 2024 - 09:27 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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