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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
20 Şub 2024 - 09:30- Türkiye G:

"Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"

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24 yaşındaki Josh Kerr, bir aylığına Antalya'da beş yıldızlı bir otele taşındı ve bunun İngiltere'deki yaşamından daha ucuz olduğunu söyledi. Manchester'da bir aylık kira ve fatura masrafları için 944£ ödeyen Josh, Antalya'da beş yıldızlı bir otelde bir konaklamak için 950£ ödediğini söyledi.

"Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz" mask
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 24 yaşındaki İngiliz vatandaşı bir aylığına Türkiye'de beş yıldızlı bir otele taşındı ve bunun İngiltere'deki yaşamından daha ucuz olduğunu söyledi.

FİYATA GİDİŞ-DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİ DAHİL

24 yaşındaki Josh Kerr, Manchester'daki dairesinin kirası ve faturalarıyla birlikte ödediği aylık 950£'e kıyasla 28 gününü Antalya'daki beş yıldızlı bir otelde geçirecek. Josh'a 944 £'e mal olan seyahat ücretinin içine gidiş-dönüş uçak biletleri, oteldeki yiyecek ve içecekler de dahil.

1 aylığına Antalya'ya geldiğini TikTok'ta paylaştığı videoyla duyuran Josh'un videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve 24 saat içinde 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Paylaştığı TikTok videosunda 48 bin takipçisine seslenen Josh, "Komik değilim ama kiram, faturalarım ve belediye vergisi için 950 £ ödüyorum. Burada kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri, içecekler ve atıştırmalıklar var. İngiltere'de ne yapıyoruz?" ifadelerini kullandı.

"BURADA HERKES ÇOK MUTLU"

MailOnline Travel'a konuşan Josh, "Bunu gerçekten yaptığıma inanamıyorum. Oturup yurt dışına her şey dahil programla gitmenin evde yaşamaktan daha ucuz olup olmayacağını merak ediyordum ve öyle olduğu ortaya çıktı" dedi.

Manchester'ı şu ana kadar oteldeki yaşamla karşılaştıran Josh şunları ekledi: "Burada herkes çok daha mutlu. Sanırım herkesin tatilde olması yüzünden."

Yaratıcı bir strateji uzmanı olan Josh, tam zamanlı işini uzaktan çalışarak yapmaya devam edecek.

Kaynak: Habertürk

# Türkiye, HER, VAR, sosyal

20 Şub 2024 - 09:30 - Türkiye --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Mülayim - ONE POUND= 40 TÖRKİŞ Liras,hayat İngilize güzel.....Bize de Fas güzel, haydi düşün yollara!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 10:59

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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